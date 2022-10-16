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بوشكيان من باريس: الصناعي اللبناني يتحلّى بالسمعة الحسنة

16
OCTOBER
2022
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تابع وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان زيارته الى فرنسا، حيث افتتح الجناح اللبناني في معرض SIAL للمنتجات الغذائية.

والتقى المدير العام التنفيذي لمحلات البيع بالتجزئة Carrefour اللبناني رامي بيتية، وجالا في أحد مراكز بيع Carrefour في باريس. وأوضح بيتية أن المنتجات اللبنانيّة “تحتلّ المرتبة الخامسة بين نظيراتها العالمية المطلوبة للاستهلاك، ويشكّل هذا الأمر مدعاة فخر للصناعة اللبنانية”.

أمّا بوشكيان، فأعرب أيضاً عن فخره ب”الانجازات اللبنانية، سواء على صعيد الموارد البشرية والعقل اللبناني المبتكر والمبدع في فرص عمل متنوّعة وقطاعات متعدّدة سبق فيها اللبناني غيره ويعود الفضل لعلمه وثقافته وتفانيه وتعدّد اللغات التي يتقنها وخبرته الواسعة”، وقال: “نفتخر أيضاً بالصناعي اللبناني الذي بنى شهرة واسعة Legacy تناقلها عبر الأجيال ثم طوّرها وحدّثها. وتمكّن بتصميمه ومبادرته الفردية وشجاعته واقدامه على مواجهة المخاطر والتحديات، من ايصال “صُنع في لبنان” إلى أقاصي الأرض. تجلّى الأمر في الجناح اللبناني في SIAL والسمعة الحسنة التي يتحلّى بها الصناعي والمُنتَج اللبناني. وتحقّق كذلك في المرتبة الخامسة التي حصدها الانتاج الوطني على صعيد الاستهلاك بين المنتجات الأجنبية”.

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