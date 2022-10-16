أبي رميا يشارك في قداس أقيم على نية شهداء ١٣ تشرين في فرنسا

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شارك النائب سيمون ابي رميا في قداس اقيم على نية شهداء ١٣ تشرين في كنيسة القديس لويس في المدرسة الحربية في فرنسا، بحضور قنصل لبنان في فرنسا لارا ضو ممثلة السفارة اللبنانية في فرنسا، ونائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الرياضية متصور فاضل ورئيس التجمع من اجل لبنان في فرنسا د.انطوان شديد ومنسق مجلس اوروبا في التيار الوطني الحر د. ايلي حداد وممثل اوروبا في المجلس الوطني للتيار الوطني الحر فادي الشيخ.

استذكر ابي رميا ذكر في المناسبة الشهداء الذين رووا ارض لينان بدمائهم واسسوا لحالة سيادية بالرغم من محاولات الغائها بقيت راسخة في الارض والحالة الوجدانية اللبنانية. وهنأ ابي رميا التجمع من اجل لبنان لحضوره الدائم على صعيد الجالية اللبنانية في فرنسا.

شديد اكد من جهته ان التجمع سيبقى وفيا للتيار ولمبادئ الرئيس ميشال عون وسيبقى الصوت الصارخ لهذه القيم في فرنسا.