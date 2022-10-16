إبداع لبناني جديد...أبحاث الجرّاح اللبناني إيلي النجّار تدخل العالميّة في جراحة العامود الفقري

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برهن اللبنانيّ في كلّ أزمة ألمّت ببلده، على كفاءةٍ عالية لديه في مختلف المجالات والأعمال.

اليوم، يأتي الإنجاز من عالم جراحة العظم العالميّة، حيث استطاع الطبيب اللبنانيّ إيلي النجار، وهو طبيب جرّاح في واحدة من أهمّ مستشفيات جراحة العظم في العالم، والكائنة في بريطانيا - نوتنغهام، خلال بحثه حول جراحة العظم وتحديداً حول رعاية العامود الفقريّ بعد العمليّات المعالجة للإصابات الدقيقة منه، أن يفرض بحثه كواحدٍ من أهمّ ستة أبحاث لأطبّاء عالميّين في هذا المجال، مثل البروفيسور "لو هويك" من فرنسا، وذلك خلال المؤتمر السنويّ الذي تنظّمه مؤسسة NASS، الرائدة في مجالها التخصصيّ حول العظم، والذي أقيم في شيكاغو في الولايات المتحدة الأميركيّة لهذا العام.

إشارة إلى أنّ أبحاث الطبيب نجار قد فازت أيضًا بالجائزة الثانية لأفضل دراسة في الجمعيّة البريطانيّة لجراحة العامود الفقريّ في وقت سابق من هذا العام.