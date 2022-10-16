وزير الاقتصاد لصندوق النقد: إلتزامنا الإصلاحات الإقتصادية والمالية واجب وطني لإنقاذ البلد

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شارك وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام في إجتماع صندوق النقد الدولي لوزراء ومحافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، مع المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا غيوريغيا.



وبحسب بيان صادر عن مكتب الوزير، فإن الإجتماع الرفيع المستوى بين المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي وفريق الإدارة مع وزراء المالية ووزراء الإقتصاد ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تناول الآثار غير المباشرة للحرب الأوكرانية على إقتصادات بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".



كما تم البحث في تحديات الطاقة والمياه والأمن الغذائي.



وأكد سلام للمجتمعين إلتزام لبنان الإصلاحات الإقتصادية والمالية كواجب وطني لإنقاذ البلد.

وشدد على أن الإنضمام المتوقع للبنان إلى نادي الدول النفطية يوجب علينا الإسراع في تنفيذ الإصلاحات، وليس إهمالها أو التغاضي عنها.