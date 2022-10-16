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وزير البيئة في دير ميماس إطلع على تطوير زراعة الزيتون وناقش مشاريع تنموية

16
OCTOBER
2022
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زار وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين بلدة دير ميماس في الجنوب حيث إطلع على مشاريع تنموية وبيئية
تعمل عليها البلدية اهمها حماية وتطوير زراعة الزيتون وكيفية صناعة الحطب الصناعي من جفت
الزيتون.
وقد أثنى وزير البيئة على عمل البلدية بالتعان مع مجموعة مميزة من شابات وشباب البلدة لحماية وتطوير
زراعة الزيتون هذه الشجرة المقدسة المزروعة في تراب البلدة منذ مئات السنين والتي تشكل العمود الفقري
لاقتصادها المحلي عبر انتاج نوعية مميزة من زيت الزيتون وكذلك السياحة البيئية.
ولفت وزير البيئة إلى أن النقاش تناول ثلاثة مشاريع عملية:
1- تطوير صناعة الحطب الصناعي من جفت الزيتون وبقايا التشحيل والذي يساهم في تأمين وقود للتدفئة
;صديق للبيئة.
2- تشجير منطقة جبلية في البلدة ودرس إمكان اعلانها حمى ولاحقاً محمية طبيعية، وربطها بمسارات
المشي الموجودة في البلدة والمنطقة.
3- العمل على تجهيز محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة شمسية خاصة انها من المحطات القليلة التي لا تزال تعمل على ضفاف نهر الليطاني.

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