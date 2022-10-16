رعد : نريد رئيس جمهورية يحقق مصلحة البلاد ولديه "رِكب" و لا يأمره الأميركي فيطيع

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اكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أنّ "هذا العدوّ العنصري المجرم من الذي كشَفه على حقيقته ؟ ، ومن الذي هشّم نموذجه و فضح إرهابه ، و جعلَه أسير مُعادلةٍ لا يستطيع إلّا أن يستجيبَ فيها لإرادة الشعب المقاوم ."

وتابع رعد خلال حفلٍ تأبيني في بلدة يحمر الشّقيف ان " هذا العدو أقرّ باستخراج الغاز من مياهنا الإقليمية ، لماذا اقرّ ؟ لأنّ المقاومة هي التي فرضت على هذا العدو الإذعان و لولا قوّة المقاومة وسلاحها وخوف العدوّ من أن يخوض حربًا ستكون مُكلِفة له في هذه الأيام ، لما أقدم على هذا التفاهم ."

وأضاف رعد : "نحن حتى الآن لا نثق بهذا العدوّ ولن نثق و لذلك لم نعلن موقفنا حتى الآن ، وسأل : هل وقّع العدو على الإتفاق ؟ هو قال أنّه وافق و بعد توقيعه سنرى كيف نوّفر الضمانات لتنفيذ ما وقّع عليه ."

ولفت رعد إلى أنّ "هذا الأمر هو مبعثُ عزٍّ وفخرٍ لنا جميعًا في هذا البلد ، و الذين كانو يتعرّضون و يتهكّمون على المقاومة لأسبابٍ كُلّها تدور حول مطامع خاصة وعقلية خاصة ، ولا تمت بصِلةٍ الى مصلحة الوطن أمّا الآن وبعد هذا التفاهم هل يمكنهم أن يقولو بأنّ المقاومة ليست حاجة لضمان تنفيذ هذا التّفاهم ."

كما أكد رعد "اننا نريد رئيسًا للجمهورية يحقق مصلحة البلاد ولديه "رِكب" و لا يأمره الأميركي فيطيع ، بل يُطيع المصلحة الوطنية "، مشدداً على أنّ هناك صفة يجب أن تكون في رئيس الجمهورية القادم و نحن معنيون بالتفكير بها و نضعها على الطاولة وهي رئيسُ جمهورية يُقِرّ و يحترِم و يعتَرف بدور المقاومة في حماية السيادة الوطنية .