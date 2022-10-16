living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رعد : نريد رئيس جمهورية يحقق مصلحة البلاد ولديه "رِكب" و لا يأمره الأميركي فيطيع

16
OCTOBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أنّ "هذا العدوّ العنصري المجرم من الذي كشَفه على حقيقته ؟ ، ومن الذي هشّم نموذجه و فضح إرهابه ، و جعلَه أسير مُعادلةٍ لا يستطيع إلّا أن يستجيبَ فيها لإرادة الشعب المقاوم ."
وتابع رعد خلال حفلٍ تأبيني في بلدة يحمر الشّقيف ان " هذا العدو أقرّ باستخراج الغاز من مياهنا الإقليمية ، لماذا اقرّ ؟ لأنّ المقاومة هي التي فرضت على هذا العدو الإذعان و لولا قوّة المقاومة وسلاحها وخوف العدوّ من أن يخوض حربًا ستكون مُكلِفة له في هذه الأيام ، لما أقدم على هذا التفاهم ."
وأضاف رعد : "نحن حتى الآن لا نثق بهذا العدوّ ولن نثق و لذلك لم نعلن موقفنا حتى الآن ، وسأل : هل وقّع العدو على الإتفاق ؟ هو قال أنّه وافق و بعد توقيعه سنرى كيف نوّفر الضمانات لتنفيذ ما وقّع عليه ."
ولفت رعد إلى أنّ "هذا الأمر هو مبعثُ عزٍّ وفخرٍ لنا جميعًا في هذا البلد ، و الذين كانو يتعرّضون و يتهكّمون على المقاومة لأسبابٍ كُلّها تدور حول مطامع خاصة وعقلية خاصة ، ولا تمت بصِلةٍ الى مصلحة الوطن أمّا الآن وبعد هذا التفاهم هل يمكنهم أن يقولو بأنّ المقاومة ليست حاجة لضمان تنفيذ هذا التّفاهم ."
كما أكد رعد "اننا نريد رئيسًا للجمهورية يحقق مصلحة البلاد ولديه "رِكب" و لا يأمره الأميركي فيطيع ، بل يُطيع المصلحة الوطنية "، مشدداً على أنّ هناك صفة يجب أن تكون في رئيس الجمهورية القادم و نحن معنيون بالتفكير بها و نضعها على الطاولة وهي رئيسُ جمهورية يُقِرّ و يحترِم و يعتَرف بدور المقاومة في حماية السيادة الوطنية .

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout