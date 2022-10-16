تغيير في طقس الأيام المقبلة بدءا من اليوم...تساقط أمطار محلية غير شاملة

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تؤثر كتل هوائية رطبة فوق تركيا وشرق المتوسط على لبنان بطقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط امطار محلية غير شاملة اليوم وفي الايام المقبلة مع ارتفاع بدرجات الحرارة لتعود وتنخفض من جديد الثلاثاء.

تفاصيل طقس اليوم الاحد:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢١ و٢٨ درجة، بقاعا بين ١٣ و٢٩ درجة وعلى الـ١٠٠٠متر بين ١٦ و٢٣ درجة.

٢- الجو: غائم جزئياً مع تشكل ضباب واحتمال لتساقط بعض الامطار المحلية تترافق مع برد ورعد خصوصاً جبلاً خلال فترة بعد الظهر.

٣- الرياح: شمالية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٩٠٪؜

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٦ hpa

٦- الرؤية متوسطة وتسوء محلياً جبلا

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.

طقس اليومين المقبلين:

الاثنين: متقلب غائم جزئيا مع احتمال ٤٠٪ امطار رعدية محلية خصوصاً جبلاً وفي الداخل والحرارة تتراوح بين ٢١ و٢٩ درجة ساحلا، بين ١٠ و٢٨ بقاعاً وبين ١٥ و٢٣ درجة على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س.

الثلاثاء: متقلب غائم جزئيا مع احتمال ٤٠٪ امطار رعدية محلية خصوصاً جبلاً وفي الداخل والحرارة ونخفض تتراوح بين ٢١ و٢٧ درجة ساحلا، بين ١٠ و٢٦ بقاعاً وبين ١٥ و٢٢ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س.