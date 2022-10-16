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كتبت اميمة شمس الدين في"الديار":اصدر مصرف لبنان تعميماً يطلب إستثنائياً من المصارف أخذ موافقة مصرف لبنان المسبقة على فتح الإعتمادات أو دفع الفواتير المخصصة لإستيراد المشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غاز) على أن يتم لاحقاً، تزويد مديرية القطع والعمليات الخارجية لدى مصرف لبنان بالفاتورة النهائية ووثيقة الشحن ومحضر التفريغ".



واوضح رئيس مجموعة "بركس بتروليوم" الدكتور جورج البراكس في حديث للديار ان هدف التعميم الذي اصدره مصرف لبنان هو مراقبة حجم التحاويل و خروج الدولارات من لبنان ومراقبة كميات المحروقات المستوردة بطريقة غير مباشرة لمحاولة الحد من عمليات التهريب والتأكد ان كل ما يتم استيراده يذهب الى الاستهلاك المحلي.

واذ رأى انه لن يكون هناك انعكاس لهذا التعميم على اسعار المحروقات او على عودة الطوابير، اشار الى ان الاسعار مرتبطة باسعار النفط عالمياً و سعر صرف الدولار محلياً. اما اذا واجهنا تأخيرا في اعطاء الموافقات المسبقة وبالتالي تأخير في فتح الاعتمادات التي تؤدي الى التأخير في تسليم البضائع للاسواق الداخلية، كما شهدنا مرات عديدة في الماضي، يمكن عندها ان يتسبب ذلك بعودة الطوابير.