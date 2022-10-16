عناوين الصحف ليوم الأحد 16 تشرين الأول 2022

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الديار: بدأ العدّ العكسي لمرحلة الفراغ الرئاسي فهل تحصل مُعجزة «الحل العراقي» ؟

مصادر عون وميقاتي تؤكد لـ«الديار» الجمود الحكومي... وحزب الله يدعو لحكومة «كاملة الأوصاف»

رسالة فرنسا: مع الرئيس الذي تجمعون عليه... اتفاق الترسيم مهم لكن لا تناموا على حريره



النهار: 16 يوماً للنهاية… صخب يمهد لمرحلة الفراغ

الأنباء الكويتية: بوحبيب: لبنان أخذ حقه بالكامل ولم نعترف بإسرائيل.. وهوكشتاين: الاتفاق البحري مفيد لأمن إسرائيل

بعد «الترسيم».. دقت ساعة «الاستحقاقات».. انتخاب رئيس وتشكيل حكومة

الشرق الأوسط: وزير الاقتصاد اللبناني يدعو الشركات الأميركية للاستثمار في قطاع الطاقة

تعويل على اتفاق ترسيم الحدود للحصول على «جرعة مالية»

الوطن السورية: العملية الأمنية في «جاسم» ضد فلول «داعش» تتواصل ومشاركة واسعة من أبناء درعا … أهالي «معرة النعمان» يبدؤون رحلة العودة إلى مدينتهم بعد تطهيرها من الإرهاب