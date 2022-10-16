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الوطن السورية: العملية الأمنية في «جاسم» ضد فلول «داعش» تتواصل ومشاركة واسعة من أبناء درعا

16
OCTOBER
2022
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أهالي «معرة النعمان» يبدؤون رحلة العودة

الوطن السورية: مع مواصلة الجهات المختصة بالتعاون مع مجموعات أهلية وبمساندة الجيش العربي السوري أمس عملياتها الأمنية في مدينة جاسم ضد بقايا مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، بدأ أهالي معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي رحلة العودة إلى مدينتهم التي طهرها الجيش العربي السوري من مخلفات الإرهاب، وشهد اليوم الأول أمس إقبالاً جيداً وملحوظاً من الأهالي الذين أطلقوا الأهازيج والزغاريد، وأعربوا عن فرحتهم العارمة بالعودة إلى منازلهم التي هجروا منها على يد الإرهابيين قبل نحو 9 سنوات.

 

وأعرب الأهالي العائدون عن عزمهم تأهيل منازلهم ومحالهم التجارية في مدينة أبي العلاء المعري لإعادة الحياة إليها كي تنبض بالحياة كسابق عهدها، في وقت أطلقت فيه محافظة إدلب معاول إعادة إعمار المدينة كحاضرة لريف إدلب الجنوبي وأهم مدن الشمال السوري.

 

ومنذ الصباح أقلت الحافلات الخضراء سكان المدينة المهجرين، وذكر بعضهم لـ«الوطن» أنه لو توافرت وسائل النقل الكافية لإعادة أضعاف الأهالي إلى مدينتهم ومساكنهم التي يتلهفون لرؤيتها ومعاينتها بغية تجهيزها للسكن والإقامة فيها بشكل دائم.

 

وفي تصريح لـ«الوطن»، توقع محافظ إدلب ثائر سلهب، أن يكون الإقبال جيداً «وعلى أحسن ما يرام نتيجة رغبة الأهالي بعودتهم إلى مدينتهم التي طهرت من دنس الإرهاب ومخلفاته، والذين سيعيدون بناء مدينتهم ذات الإرث الحضاري والتاريخي والاقتصادي».

 

وعلى صعيد إعادة إعمار البنية التحتية، أشار سلهب إلى أن «المحافظة بدأت المرحلة الأولى من الإعمار بإزالة الأنقاض من شوارع المدينة، وهناك دراسات لمشروع المياه، موضحاً أنه «سنمد المدينة بأقرب ما يمكن بالمياه، ولدينا دراسة لموضوع الكهرباء أيضاً التي ستعود قريباً».

 

ولفت إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من القيادة بمعرة النعمان «التي يجب أن تعود إلى مكانتها المعهودة».

 

على صعيد آخر، واصلت الجهات المختصة بالتعاون مع مجموعات أهلية وبمساندة الجيش العربي السوري أمس لليوم الثاني على التوالي عملياتها الأمنية في مدينة جاسم شمال غرب محافظة درعا ضد بقايا فلول مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، وتم القضاء على 17 داعشياً بينهم 5 قياديين.

 

وفي تصريح لـ«الوطن»، ذكر أمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي حسين الرفاعي، أن العملية الأمنية في جاسم ستستمر حتى تطهير المدينة من الإرهاب، مشيراً إلى أن عدد الدواعش المتحصنين في المدينة غير معروف، ولكن العملية لن تتوقف حتى القضاء عليهم وهناك تعاون كبير من الأهالي مع الجهات المختصة والجيش من أجل تطهير المدينة من الإرهاب، والعملية ستنجح.

الوطن السورية
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