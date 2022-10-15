السوق السوداء تتجاهل الترسيم و باسيل يكشف السرّ

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يبدو أن سوق الدولار السوداء تعيش قسرا في حال من "اللا لا لاند" فهي لم تتبلغ بعد ان اتفاقا تاريخيا اقتصاديا نفطيا قد حصل و هو خبر ايجابي بكل المعايير.

و المعلوم ان الاسواق المالية تتأثر بالاخبار والمعطيات سلبيةً كانت ام ايجابية و طبعا بعمليات العرض و الطلب...الا في لبنان.

في لبنان السوق السوداء رهن بتعليمات اربابها و توجيهاتهم الصباحية و خططهم الخفية...

و في هذا الصدد كشف الوزير باسيل مساء السبت في كلمته في ذكرى ١٣ تشرين ان البنك المركزي قد تدخل و يتدخل في السوق بقوة عارضا الليرات و شاريا الدولارات لمنع انخفاض الدولار و تنغيص فرحة الانجاز على اللبنانيين.