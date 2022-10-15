A + A -

شارك رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية الفرنسية النائب سيمون ابي رميا في افتتاح الجناح اللبناني في "المعرض الدولي للغذاء" في باريس بحضور وزير الصناعة جورج بوشكيان والسفير اللبناني في فرنسا رامي عدوان والمدراء العامين لوزارات الصناعة والزراعة والاقتصاد.

وللمناسبة قال ابي رميا: "في ظل هذه الظروف الصعبة، ها هي الصناعة الغذائية اللبنانية الرائدة تحضر في اهم معرض دولي تأكيداً على حيوية هذا القطاع الذي يخلق فرص عمل بعشرات الالاف في لبنان وها ان المنتوجات اللبنانية تغزو العالم لما تتمتّع به من جودة و نوعية."

ووجه ابي رميا تحية للمنتشرين اللبنانيين في العالم الذين يواكبون ويسوّقون لصناعات بلدهم وهم اصدق واخلص سفراء للبنان اينما حلّوا.