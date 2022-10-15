living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رابطة التعليم الاساسي: لإنجاز متاخرات الدوام الصباحي وعدم البدء بالتدريس مساءً

15
OCTOBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقدت الهيئة الادارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي اجتماعاً بحضور مقرري الفروع عبر التطبيق zoom مساء يوم الجمعة 2022/10/14 وبحثت مجمل القضايا المتعلقة بحقوق المعلمين والمدرسة الرسمية وأصدرت البيان التالي:

إن العودة الى المدرسة كانت بدافع الضمير عند المعلمين وبناءا على وعود لتحسين رواتبهم الا اننا لمسنا التأخير في توقيع الموازنة وإصدارها وهذا سيؤثر سلباً على العام الدراسي لذلك المطلوب الإسراع في اصدار الموازنة وصرف الحقوق لأصحابها ومن هنا تعلن الرابطة موقفها الآتي:

١ – في الدوام الصباحي
– ضرورة إصدار الموازنة بأسرع وقت ممكن لما تتضمن من تحسين في أوضاع الرواتب ويبقى الهم الأساس تصحيح الرواتب في الموازنة القادمة.

– إن ربط المساعدة الاجتماعية (نصف اساس الراتب عن شهر نيسان) وشهري أيار وحزيران بالحضور للمعلمين غير مقبول وقد سبق أن اتخذت الرابطة مواقف في حينها وقد وعد رئيس الحكومة بمعالجة الموضوع لذلك نطالبه بإصدار القرار اللازم وإيداعه وزارة المالية لصرفها لجميع المعلمين، وللتذكير فهذه المساعدة كانت لتحسين الراتب في ظل إنهيار سعر العملة وليست منّة أو إكرامية.

– إن التأخير في صرف بدل النقل عن العام الدراسي الماضي لم يعد مقبولاً مهما كانت الأسباب حيث لا يمكن للموظف في ظل الظروف الحالية التي نعيشها أن يحضر لأكثر من نصف العام إلى وظيفته من دون تعويض نقل، وعليه يجب الإسراع بصرف المتأخرات من تعويضات النقل كي لا نلجأ لاتخاذ مواقف سلبيه ستؤثر على العام الدراسي.

 

– تطالب الرابطة بالإسراع في تأمين الكتاب المدرسي للمدارس الرسمية بعد ان باشرت المدارس عملها وعدم تأخيره لأشهر لأنه لا يمكن أن يستقيم التعليم من دون الكتاب المدرسي والتصوير ليس حلاً بل كلفة إضافية مرهقة لصناديق المدارس.

– تطالب الرابطة بضرورة صرف مستحقات صناديق المدارس ومجالس الأهل عن العامين الدراسيين السابقين.

– تطالب الرابطة بإيجاد حلول مع المصارف حيث أن الأمور تتعقد يوماً بعد يوم بسبب تحديد سقف للسحوبات وخفضه بحسب أهواء المصارف وفروعها، بحيث يصبح المعلم غير قادر على سحب راتبه الشهري.

٢- المدرسة الصيفية
إن لجوء المعلمين الى العمل في عطلة الصيف من خلال التحاقهم في المدرسة الصيفية لم يكن إلا بداعي الحاجة الى تحسين مداخيلهم ومن هنا ترى الرابطة ضرورة المباشرة بصرف عائدات المدرسة الصيفية لأصحابها وللمدارس التي أنجزت بياناتها تباعاً.

٣ – الدوام المسائي
لقد سبق أن طالبت الرابطة بضرورة صرف مستحقات الدوام المسائي قبل بدء العام الدراسي وحذرت من التأخير في تسديد المستحقات لأصحابها، فبعض المعلمين لم يقبض عن سنة كاملة والبعض الآخر لم يقبض عن الفصل الثاني من العام الماضي حتى اليوم ، فإن الرابطة تعلن عدم بدء التدريس في الدوام المسائي الى حين المباشرة بدفع المستحقات لأصحابها وتدعو مديري المدارس في الدوام المسائي إلى الإلتزام بقرارها حرصاً على حقوق معلميهم.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout