رابطة التعليم الاساسي: لإنجاز متاخرات الدوام الصباحي وعدم البدء بالتدريس مساءً

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عقدت الهيئة الادارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي اجتماعاً بحضور مقرري الفروع عبر التطبيق zoom مساء يوم الجمعة 2022/10/14 وبحثت مجمل القضايا المتعلقة بحقوق المعلمين والمدرسة الرسمية وأصدرت البيان التالي:

إن العودة الى المدرسة كانت بدافع الضمير عند المعلمين وبناءا على وعود لتحسين رواتبهم الا اننا لمسنا التأخير في توقيع الموازنة وإصدارها وهذا سيؤثر سلباً على العام الدراسي لذلك المطلوب الإسراع في اصدار الموازنة وصرف الحقوق لأصحابها ومن هنا تعلن الرابطة موقفها الآتي:

١ – في الدوام الصباحي

– ضرورة إصدار الموازنة بأسرع وقت ممكن لما تتضمن من تحسين في أوضاع الرواتب ويبقى الهم الأساس تصحيح الرواتب في الموازنة القادمة.

– إن ربط المساعدة الاجتماعية (نصف اساس الراتب عن شهر نيسان) وشهري أيار وحزيران بالحضور للمعلمين غير مقبول وقد سبق أن اتخذت الرابطة مواقف في حينها وقد وعد رئيس الحكومة بمعالجة الموضوع لذلك نطالبه بإصدار القرار اللازم وإيداعه وزارة المالية لصرفها لجميع المعلمين، وللتذكير فهذه المساعدة كانت لتحسين الراتب في ظل إنهيار سعر العملة وليست منّة أو إكرامية.

– إن التأخير في صرف بدل النقل عن العام الدراسي الماضي لم يعد مقبولاً مهما كانت الأسباب حيث لا يمكن للموظف في ظل الظروف الحالية التي نعيشها أن يحضر لأكثر من نصف العام إلى وظيفته من دون تعويض نقل، وعليه يجب الإسراع بصرف المتأخرات من تعويضات النقل كي لا نلجأ لاتخاذ مواقف سلبيه ستؤثر على العام الدراسي.

– تطالب الرابطة بالإسراع في تأمين الكتاب المدرسي للمدارس الرسمية بعد ان باشرت المدارس عملها وعدم تأخيره لأشهر لأنه لا يمكن أن يستقيم التعليم من دون الكتاب المدرسي والتصوير ليس حلاً بل كلفة إضافية مرهقة لصناديق المدارس.

– تطالب الرابطة بضرورة صرف مستحقات صناديق المدارس ومجالس الأهل عن العامين الدراسيين السابقين.

– تطالب الرابطة بإيجاد حلول مع المصارف حيث أن الأمور تتعقد يوماً بعد يوم بسبب تحديد سقف للسحوبات وخفضه بحسب أهواء المصارف وفروعها، بحيث يصبح المعلم غير قادر على سحب راتبه الشهري.

٢- المدرسة الصيفية

إن لجوء المعلمين الى العمل في عطلة الصيف من خلال التحاقهم في المدرسة الصيفية لم يكن إلا بداعي الحاجة الى تحسين مداخيلهم ومن هنا ترى الرابطة ضرورة المباشرة بصرف عائدات المدرسة الصيفية لأصحابها وللمدارس التي أنجزت بياناتها تباعاً.

٣ – الدوام المسائي

لقد سبق أن طالبت الرابطة بضرورة صرف مستحقات الدوام المسائي قبل بدء العام الدراسي وحذرت من التأخير في تسديد المستحقات لأصحابها، فبعض المعلمين لم يقبض عن سنة كاملة والبعض الآخر لم يقبض عن الفصل الثاني من العام الماضي حتى اليوم ، فإن الرابطة تعلن عدم بدء التدريس في الدوام المسائي الى حين المباشرة بدفع المستحقات لأصحابها وتدعو مديري المدارس في الدوام المسائي إلى الإلتزام بقرارها حرصاً على حقوق معلميهم.