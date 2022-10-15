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سلام من واشنطن: انضمام لبنان الى الدول النفطية كأحدث لاعب يوفر منصة أعمال إستثنائية

15
OCTOBER
2022
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اعتبر وزير الاقتصاد “أمين سلام” أنّ “انضمام لبنان الى الدول النفطية كأحدث لاعب، من شأنه أن يوفر منصة أعمال استثنائية”، داعيًا الشركات الأميركية الى “النظر في هذه الفرص والإستثمار في قطاع الطاقة”.

كلام سلام جاء خلال تلبيته دعوة غرفة التجارة الاميركية للاجتماع مع القطاع الخاص الاميركي، في سياق زيارته واشنطن للمشاركة في اجتماعات البنك الدولي السنوية.

وقد حضر الاجتماع الشركات الاميركية الكبرى من كل القطاعات الاقتصادية، لاسيما الطاقة والاتصالات والتكنولوجيا والصحة.

المجتمعون استعرضوا مع سلام وضع القطاعات في لبنان. كما نوقشت امكانات الاقتصاد اللبناني وفرص الاستثمار في مختلف القطاعات، وسبل النهوض والمبادرات واعادة الثقة وجذب الاستثمارات، بخاصة في قطاع النفط والغاز المستجد الذي يعول لبنان على نموه وازدهاره.

بدوره، أطلع سلام الحاضرين على تصميم لبنان الخروج من أزمته واستعادة الثقة داخليًا وخارجيا، والعمل الجدي على الاصلاحات البنيوية للاقتصاد، تحسين بيئة الاعمال وتعزيز فرص الاستثمار في القطاعات الانتاجية.

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