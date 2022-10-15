أعمال مخلّة بالآداب العامة.. 'الشرطة' تقفل ٩ مؤسسات سياحيّة!

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أعلنت وزارة السياحة عن قيام قسم شرطة السياحة ومصلحة الضابطة السياحية وبمؤازرة من الفرقة الخاصّة التابعة لوحدة الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي بجولة رقابية على المؤسّسات السياحية بدءاً من منطقة المعاملتين وصولاً إلى منطقة غزير.

وأشارت في بيان إلى قيام قسم الشرطة ومصلحة الضابطة بتسطير محاضر ضبط وإقفال ٩ مؤسّسات، وهي عبارة عن فندقين و٧ ملاهٍ ليلية لمخالفتها لشروط الاستثمار ووجود شبهات حول أعمال مخلّة بالآداب العامّة في عدد منها.

كما أكّدت الوزارة على استمرارها بتعقّب ومتابعة كل المخالفات على أن يتم إقفال المؤسّسات المخالفة كافة، حرصاً على القطاع السياحي وسمعته.