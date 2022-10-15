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بالصورة- مداهمة في جرود البترون لشعبة المعلومات

15
OCTOBER
2022
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول قيام أحد الأشخاص بزراعة نبتة الماريجوانا المخدّرة في محلّة مسرح - جرود البترون.
على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المذكور وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويّته، ويدعى:
- ن. ح. (من مواليد عام ١٩٨٧، لبناني)
بتاريخ 6-10-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت الشّعبة من تحديد منزل عائد للمذكور في المحلّة المذكورة آنفاً، يستخدمه في خلال زراعة وحصاد الماريجوانا، حيث داهمته إحدى دورياتها وأوقفت بداخله، المدعو: (ض. ش. من مواليد عام ۲۰۰۲، سوري).
بتفتيش المنزل، عُثِرَ على أدوات تُستخدم في زراعة وحصاد وتوضيب المخدّرات وبقايا من شتول وزهور الماريجوانا وكيس نايلون بداخله بودرة بيضاء اللون مجهولة النوع وكميّة من الذخائر الحربية.
بالتحقيق معه، اعترف أنه يقوم بمساعدة (ن. ح.) بعملية حصاد الماريجوانا، بناءً على طلب الأخير. كما أوقفت دوريات الشّعبة المدعو (أ. أ. من مواليد عام ١٩٩١، لبناني)، وذلك لمعرفته بعملية زراعة الماريجوانا وحصادها.
أجرى المقتضى القانوني بحق الموقوفَين وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، وتم تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحق المدعو (ن. ح.) المتواري عن الأنظار، والعمل جارٍ لتوقيفه.

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