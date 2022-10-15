عناوين الصحف ليوم السبت 15 تشرين الأول 2022

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الأخبار

ـ اسرائيل: كوابيس سيف القدس

ـ رياض سلامة: الليرة بخير!

ـ توافق سياسي على التمديد سنتين للضباط العامين

ـ الاتفاق لم يبرم ولم يُصادق عليه... واحتمالات الحرب لم تنتفِ بعد

البناء

ـ بو صعب: رسائل الغاز نهاية الشهر… وفياض: حصة نوفاتك لقطر… وقاسم: رئاسة التحدّي بلا أفق

ـ حزب الله وأمل في إحياء ذكرى مجزرة الطيونة: القضاء مسيّس ولن تمرّ محاولات التمييع

ـ الأمن العام يبدأ بتنظيم قوافل العودة الطوعية للنازحين… وحملة دولية للتعطيل… رغم الكوليرا

الجمهورية

ـ باريس تُحذِّر من «خطر الفراغ»

ـ كولونا: لاحترام الاستحقاق الدستوري

ـ «خط الطفافات» باق إلى ما بعد بعد «تحرير فلسطين»!

ـ بعد الترسيم هل من مقايضات برفع العقوبات؟

ـ ماذا نعلم عن اتفاق ترسيم الحدود البحرية؟

اللواء

ـ تحذير فرنسي للمنظومة من تكرار الشغور الرئاسي

ـ نقاش في بعبدا حول مغادرة الرئيس.. و«التيار العوني» يُواجه المأزق «برسائل طمأنة»

ـ بوتين لا يرى حاجة لإجراء محادثات مع بايدن وأنظمة دفاعية جوية غربية لكييف

ـ استشهاد طبيب فلسطيني خلال مواجهات مع الاحتلال في جنين

الديار

ـ عون استعار مطرقة برّي للتصديق على اتفاقية الترسيم والاخير وضع الكرة في ملعب بعبدا

ـ «رهجة» الاستحقاقين الرئاسي والحكومي تتراجع امام الاجراءات المرتقبة في الناقورة

ـ تحذير فرنسي من فراغ يُضعف الموقف اللبناني في ادارة عمليات التفاوض لحل ازماته.