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عناوين الصحف ليوم السبت 15 تشرين الأول 2022

15
OCTOBER
2022
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الأخبار

ـ اسرائيل: كوابيس سيف القدس
ـ رياض سلامة: الليرة بخير!
ـ توافق سياسي على التمديد سنتين للضباط العامين
ـ الاتفاق لم يبرم ولم يُصادق عليه... واحتمالات الحرب لم تنتفِ بعد

البناء
ـ بو صعب: رسائل الغاز نهاية الشهر… وفياض: حصة نوفاتك لقطر… وقاسم: رئاسة التحدّي بلا أفق
ـ حزب الله وأمل في إحياء ذكرى مجزرة الطيونة: القضاء مسيّس ولن تمرّ محاولات التمييع
ـ الأمن العام يبدأ بتنظيم قوافل العودة الطوعية للنازحين… وحملة دولية للتعطيل… رغم الكوليرا

الجمهورية
ـ باريس تُحذِّر من «خطر الفراغ»
ـ كولونا: لاحترام الاستحقاق الدستوري
ـ «خط الطفافات» باق إلى ما بعد بعد «تحرير فلسطين»!
ـ بعد الترسيم هل من مقايضات برفع العقوبات؟
ـ ماذا نعلم عن اتفاق ترسيم الحدود البحرية؟

اللواء
ـ تحذير فرنسي للمنظومة من تكرار الشغور الرئاسي
ـ نقاش في بعبدا حول مغادرة الرئيس.. و«التيار العوني» يُواجه المأزق «برسائل طمأنة»
ـ بوتين لا يرى حاجة لإجراء محادثات مع بايدن وأنظمة دفاعية جوية غربية لكييف
ـ استشهاد طبيب فلسطيني خلال مواجهات مع الاحتلال في جنين

الديار
ـ عون استعار مطرقة برّي للتصديق على اتفاقية الترسيم والاخير وضع الكرة في ملعب بعبدا
ـ «رهجة» الاستحقاقين الرئاسي والحكومي تتراجع امام الاجراءات المرتقبة في الناقورة
ـ تحذير فرنسي من فراغ يُضعف الموقف اللبناني في ادارة عمليات التفاوض لحل ازماته.

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