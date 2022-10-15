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أسرار الصحف ليوم السبت 15 تشرين الأول 2022

15
OCTOBER
2022
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البناء

قال مسؤول عسكري روسي إن موسكو لا تريد حرق المراحل في الحرب مع الغرب لأن إيقاع المعارك لا تقرّره مساحات الجغرافيا بل درجة اهتلاك القدرة البشرية الأوكرانية ودرجة تآكل القدرة الاقتصادية الأوروبية على الصمود وعندما يصل الوضع في كليهما الى درجة الغليان يبدأ الهجوم المعاكس.

يقول دبلوماسي أميركي سابق كان على صلة وثيقة بالملف اللبناني لسنوات أن ما حدث في ملف حقول النفط والغاز قابل للتكرار في مزارع شبعا وأن اتفاق الإدارتين الأميركية والإسرائيلية على استراتيجية دفع الفدية ثمناً لتفادي الحرب بدلاً من التهديد بالحرب يشكل معادلة جديدة في حروب المنطقة.

الجمهورية
ـ تحرص جهات أمنية على إمرار يوم 31 الجاري من دون إشكالات، واتخذت لذلك سلسلة من التدابير.
ـ لوحظ أنّ لقاء عُقِد بين مرجعين قبل يومين أُبقيَ على ما دار فيه طيّ الكتمان.
ـ لا تُخفي أوساط سياسية أنّ إتفاقا علنياً حصل بنجاح مع لبنان، إلا أنّ غير المعلن هو أنّه تمّ مُقابل الطلب من مرجع بارز تسهيل إستحقاقين حسّاسَين.

 

اللواء

لم يُعرف ما إذا كانت دولة كبرى ستلجأ إلى نفوذها الإقليمي لتسويق مرشّح للرئاسة الأولى.

يروّج منتفعون كلاماً عن تراجع في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، لدفع حَمَلة العملة الخضراء لبيعها، لغايات تدخل في حسابات هؤلاء.

وعد الوسيط البحري الأميركي بالمساعدة على صياغة اتفاقية استفادة لبنان من الغاز المصري والكهرباء الأردنية ريثما يتم توقيع اتفاقية الترسيم.

 

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