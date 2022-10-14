إعلانٌ من مصلحة الليطاني

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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، أنها "اضطرت، بسبب التوقف الكلي للمعامل الحرارية لدى مؤسسة كهرباء لبنان إلى ربط معاملها على شبكة التوتر العالي 66 ك.ف لتلبية طلب بعض المرافق العامة الأساسية في بيروت وضواحيها".



وأشارت إلى أنه "بسبب الوضع السيىء لهذه الشبكة وعدم القدرة على ضبط الحمولات عليها، نظرا إلى بعدها وارتفاع الفولطية بسبب الطاقة العكسية المرتفعة التي تضخها شبكات التوتر العالي التي تربط محطات بيروت وضواحيها، تضرر المولد رقم 1 واجهزة الحماية المشتركة للمولدين 1 و2 في معمل شارل الحلو -جون، وتوقف المعمل كليا عن الانتاج، مما اضطر المصلحة إلى زيادة ساعات التقنين على الشبكات المغذاة من معاملها".



وأكدت أن "فرقها الفنية تعمل جاهدة على إصلاح الأعطال في معمل شارل حلو لإعادة المعمل إلى الإنتاج في أقرب فرصة ممكنة".