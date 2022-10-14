"بشرى" من وزير البيئة لأهل طرابلس!

A + A -

أوضح وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر يسين في سلسلة تغريدات له على حسابه عبر "تويتر"، أنه "يتابع منذ أيام موضوع إنشاء مسلخ في طرابلس بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية في موقع محاذٍ لمكب النفايات القديم".



وتابع، "بعد الشكاوى المتكررة والمتابعات مع الجهات المعنية ونواب المدينة تواصلت مع مجلس الإنماء والأعمار للتريث في متابعة الاعمال، والتي نُفذ قسم ضئيل منها بسبب وضعية القرض".



ووأضاف، "على أن يتم البحث مع اتحاد البلديات ومجلس الإنماء والأعمار والجهات المعنية عن موقع بديل يضمن حماية الصحة العامة ويلتزم بالضوابط البيئية المطلوبة".

كم أعلن وزير البيئة، لأهل طرابلس أن الحكومة تمكنت من الحصول على هبة من الصندوق الكويتي لتمويل مشروع تأهيل وإقفال مكب طرابلس القديم بطريقة بيئية تمهيداً لتنفيذ خطة مستدامة لادارة النفايات الصلبة في طرابلس والجوار. وسيطلق مجلس الإنماء والإعمار مناقصة لتنفيذ تأهيل وإقفال المكب".