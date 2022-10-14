هذا ما كشفه كنعان عن الصندوق السيادي لعائدات النفط والغاز!

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اعلن النائب ابراهيم كنعان في حديث لـ"الجديد" عن ان واردات النفط والغاز ستنتظم ضمن مرجعية مستقلة وحوكمة سليمة من خلال قواعد لا ترتكز على اطفاء دين وتغطية هدر وعجز، بل بالذهاب الى الادخار والحفاظ على الأصول والمساهمة في الانماء الاقتصادي.

وقال ان ادارة عائدات النفط والغاز لا يجب ان تكون كما اعتدنا في لبنان من هدر وفساد والصندوق السيادي يجب ان ينضم لمبادىء سانتياغو العالمية في المسائلة والمكاشفة والشفافية والرقابة. وسنعمل من خلال اللجنة التي أرأس لاقرار الصندوق السيادي للوصول الى قانون عصري وعلمي وسأدعو الى جلسة بهذا الخصوص في الأيام المقبلة.