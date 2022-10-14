living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

13 تشرين الذي أرادوه نهاية فكان بداية...

14
OCTOBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في الذكرى الثانية والثلاثين ل13 تشرين تشرين الذي ارادوه نهاية فكان بداية، قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس كلمةْ لبنان حول مفاوضات الترسيم، وكرَّس الإنجاز التاريخي في سجلِّ ولايته الرئاسية التي شارفت على الانتهاء، ليضاف إلى انجازات كبرى، يحاول البعض يومياً طمسها، بدءاً بتحرير الأراضي المحتلة من داعش والنصرة، مروراً بقانون الانتخاب الذي صحح التمثيل النيابي الميثاقي واعتمد النسبية ومنح المنتشرين الحق بالاقتراع للمرة الاولى بتاريخ لبنان، ناهيك عن الصدام الكبير مع منظومة الفساد المالي، وصولاً إلى تطويقها بالتدقيق الجنائي.
واليوم، ابلغ رئيس الجمهورية وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ان موافقة لبنان على الصيغة النهائية لترسيم الحدود البحرية ستشكل مدخلاً اساسياً لمواجهة الازمة الاقتصادية والمالية وستساهم في النهوض. وشكر الرئيس عون فرنسا على دورها في تحقيق هذا الترسيم، معوّلاً على دور مهم يمكن ان تقوم به في المساعدة على وضعه موضع التنفيذ. وأشار في سياق آخر الى انه يسعى منذ فترة غير قصيرة لتحقيق التغيير الذي يرتد ايجاباً على لبنان، والقيام ببعض الإصلاحات على الصعيد السياسي، لافتاً الى انجاز بعض الأمور ومنها التدقيق المحاسبي المالي، وتلبية بعض شروط صندوق النقد الدولي التي تعتبر أساسية للتوصل الى اتفاق معه. وشدد الرئيس عون على العمل من اجل انجاز الاستحقاق الرئاسي، فضلاً عن تشكيل حكومة جديدة لا سيما وان الوقت لا يعمل لمصلحة لبنان. وطلب الرئيس عون من الوزيرة كولونا، مساعدة فرنسا في موضوع إعادة النازحين السوريين الى بلادهم بعدما بات عددهم يفوق المليوني شخص في لبنان، والذين يعيشون في ظروف صعبة ايضاً بسبب عدم قدرة لبنان على تأمين الاحتياجات اللازمة لهم، وقد ظهرت اخيراً إصابات الكوليرا في عدد من مخيمات ايوائهم، إضافة الى المشاكل الاقتصادية والمعيشية والأمنية التي يسببها هذا العدد الضخم من النازحين. وشدد على أهمية عودتهم الى بلادهم، خصوصاً وان العودة آمنة في ظل الاستقرار الذي تنعم به معظم المناطق السورية، مجدِّداً رفض لبنان القاطع لدمج النازحين، ومعتبراً ان اللبنانيين جميعاً يقفون ضد هذه الخطوة لما تحمل من سلبيات للشعبين السوري واللبناني على حد سواء.
وإذا كان أمس موعد اللبنانيين مع كلمة رئيس البلاد في ملف الترسيم، فالموعد غداً في الفوروم دو بيروت، حيث يقيم التيار الوطني الحر قداساً إلهياً لراحة أنفس شهداء الثالث عشر من تشرين في تمام الخامسة عصراً، على أن تلي القداس كلمة لرئيس التيار النائب جبران باسيل. وقد كشفت معلومات الاوتيفي ان رئيس التيار سيكشف في كلمته غداً معلومات هامة حول ترسيم الحدود البحرية، كما سيعلن مواقف اساسية ترسم معالم المرحلة المقبلة، محدداً خلالها موقفه من الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة، الى جانب تفاصيل اساسية حول دور التيار في المرحلة المقبلة، ولاسيما بعد عودة “الجنرال” الى الرابية. أما بداية النشرة، فمع وثائقي “الجنرال” الذي يعرض يومياً في نشرة اخبار الاوتيفي في جزئه الثالث.

OTV News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout