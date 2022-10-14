13 تشرين الذي أرادوه نهاية فكان بداية...

A + A -

في الذكرى الثانية والثلاثين ل13 تشرين تشرين الذي ارادوه نهاية فكان بداية، قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس كلمةْ لبنان حول مفاوضات الترسيم، وكرَّس الإنجاز التاريخي في سجلِّ ولايته الرئاسية التي شارفت على الانتهاء، ليضاف إلى انجازات كبرى، يحاول البعض يومياً طمسها، بدءاً بتحرير الأراضي المحتلة من داعش والنصرة، مروراً بقانون الانتخاب الذي صحح التمثيل النيابي الميثاقي واعتمد النسبية ومنح المنتشرين الحق بالاقتراع للمرة الاولى بتاريخ لبنان، ناهيك عن الصدام الكبير مع منظومة الفساد المالي، وصولاً إلى تطويقها بالتدقيق الجنائي.

واليوم، ابلغ رئيس الجمهورية وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ان موافقة لبنان على الصيغة النهائية لترسيم الحدود البحرية ستشكل مدخلاً اساسياً لمواجهة الازمة الاقتصادية والمالية وستساهم في النهوض. وشكر الرئيس عون فرنسا على دورها في تحقيق هذا الترسيم، معوّلاً على دور مهم يمكن ان تقوم به في المساعدة على وضعه موضع التنفيذ. وأشار في سياق آخر الى انه يسعى منذ فترة غير قصيرة لتحقيق التغيير الذي يرتد ايجاباً على لبنان، والقيام ببعض الإصلاحات على الصعيد السياسي، لافتاً الى انجاز بعض الأمور ومنها التدقيق المحاسبي المالي، وتلبية بعض شروط صندوق النقد الدولي التي تعتبر أساسية للتوصل الى اتفاق معه. وشدد الرئيس عون على العمل من اجل انجاز الاستحقاق الرئاسي، فضلاً عن تشكيل حكومة جديدة لا سيما وان الوقت لا يعمل لمصلحة لبنان. وطلب الرئيس عون من الوزيرة كولونا، مساعدة فرنسا في موضوع إعادة النازحين السوريين الى بلادهم بعدما بات عددهم يفوق المليوني شخص في لبنان، والذين يعيشون في ظروف صعبة ايضاً بسبب عدم قدرة لبنان على تأمين الاحتياجات اللازمة لهم، وقد ظهرت اخيراً إصابات الكوليرا في عدد من مخيمات ايوائهم، إضافة الى المشاكل الاقتصادية والمعيشية والأمنية التي يسببها هذا العدد الضخم من النازحين. وشدد على أهمية عودتهم الى بلادهم، خصوصاً وان العودة آمنة في ظل الاستقرار الذي تنعم به معظم المناطق السورية، مجدِّداً رفض لبنان القاطع لدمج النازحين، ومعتبراً ان اللبنانيين جميعاً يقفون ضد هذه الخطوة لما تحمل من سلبيات للشعبين السوري واللبناني على حد سواء.

وإذا كان أمس موعد اللبنانيين مع كلمة رئيس البلاد في ملف الترسيم، فالموعد غداً في الفوروم دو بيروت، حيث يقيم التيار الوطني الحر قداساً إلهياً لراحة أنفس شهداء الثالث عشر من تشرين في تمام الخامسة عصراً، على أن تلي القداس كلمة لرئيس التيار النائب جبران باسيل. وقد كشفت معلومات الاوتيفي ان رئيس التيار سيكشف في كلمته غداً معلومات هامة حول ترسيم الحدود البحرية، كما سيعلن مواقف اساسية ترسم معالم المرحلة المقبلة، محدداً خلالها موقفه من الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة، الى جانب تفاصيل اساسية حول دور التيار في المرحلة المقبلة، ولاسيما بعد عودة “الجنرال” الى الرابية. أما بداية النشرة، فمع وثائقي “الجنرال” الذي يعرض يومياً في نشرة اخبار الاوتيفي في جزئه الثالث.