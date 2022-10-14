بعد فقدانها مع طفليها أمس في صيدا.. تمّ العثور عليهم في بعلبك!

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افادت وسائل اعلام عن معلومات في مدينة صيدا وعبر مواقع التواصل الاجتماعي عن العثور على الشابه نزيهة المصري المفقودة منذ أمس في مدينة صيدا بأنها وجدت في بعلبك مع ولديها وهي الآن في مخفر بعلبك.

وبحسب مصادر الأهل انهم تلقوا اتصالا من مخفر قوى الامن الداخلي في بعلبك يعلمهم بأن الفتاة موجودة مع ولديها هناك.

واضافت مصادر الاهل ان احد سائقي الشاحنات وجد الفتاة وسلّمها لمخفر بعلبك.

واشارت المعلومات ان اهل الفتاة موجودون الان في مخفر الدرك في صيدا.

وكان اهالي الشابة المفقودة نزيهة محمد المصري قد نفذوا وقفة في ساحة ايليا في مدينة صيدا بعد ظهر اليوم، للمطالبة بكشف مصيرها مع ولديها بعد أن فقدت أمس خلال توجهها الى صندوق الزكاة في دار الافتاء في المدينة لتجديد بطاقتها.