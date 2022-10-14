نعيم قاسم​: لا مجال لنجاح رئيس جمهورية بالتحدّي والإستفزاز!

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إعتبر نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، أنّ "أشرف عنوان للوحدة اليوم هو المقاومة ضد العدو الإسرائيلي، وهذه المقاومة لا تميّز في منطقتنا بين مسلمٍ ومسيحيّ بل هي عنوان وحدة حقيقيّة".



وخلال إحتفال أقامه "حزب الله" تحت عنوان "عالمية الوحدة الإسلامية، دعوة الإمام الخميني نموذجًا" في صيدا، دعا قاسم "القوى السياسيّة للنقاش حول مواصفات انتخاب رئيس الجمهورية المقبل"، مشيرًا إلى "أهميّة الإنجاز الذي تحقّق بفضل الموقف القويّ الموحّد والواثق بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة"، في حديث حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.



وشدّد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، على أنّه "لا مجال لنجاح رئيس جمهورية بالتحدي والإستفزاز حتى لو اجتمع مع هؤلاء كل دول العالم، لأن المطلوب أن نبحث في لبنان عن قواسم مشتركة من أجل الإتفاق على رئيس يُطمئن ولا يكون منحازًا للدول الاجنبية".