تدشين سفير اليابان مشروع تجهيز غرف وطاقة الواح شمسية لمدرسة ايلات الرسمية

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دشن سفير اليابان في لبنان اكوبو تاكيشي مشروع تجهيز غرف جاهزة وطاقة الواح شمسية وبطاريات ومكيفات لمدرسة ايلات الرسمية، الممول من الدولة اليابانية وتنفذه المنظمة الدولية للهجرة بالشراكة مع جمعية “عكارنا” وبالتعاون مع البلدية والمجتمع المحلي، في احتفال اقيم بالمناسبة.

وألقت رئيسة جمعية “عكارنا” عزة عدرا كلمة تحدثت فيها عن الشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة، ومسار المشروع الذي بدأ بمسح شامل للمناطق المهمشة في محافظة عكار والشمال في المناطق “التي لايهتم بها احد، و”ايلات” واحدة منها”.

ولفتت الى ان “المشروع مجهز لاستقبال تسعين طالبا، من الذين فقدوا الأمل بوجود اماكن لهم في المدارس الرسمية والخاصة، لعدم قدرتهم على دفع تكاليف التعليم، الذي هو حق من اهم حقوقهم”. وأعلنت عن تقديم مشروع للسفارة اليابانية لترميم المدرسة، آملة من السفير اخذه بالإعتبار، وشكرت كل من ساهم في انجاح هذا المشروع.

كما تحدث المدير المسؤول عن المنظمة الدولية للهجرة في لبنان ماتيو لوسيان، موضحا ان “المشروع ممول من الدولة اليابانية ويستفيد منه طلاب لبنانيون وسوريون”.

ثم القى السفير الياباني كلمة قال فيها : “يعتمد مستقبل اي فرد على جودة التعليم المقدم للأطفال والشباب، يسرني جدا ان اكون هنا لأرى ان المدارس الرسمية مفتوحة وان الطلاب عادوا اخيرا الى المدرسة”.

اضاف: “طالما اشتهر لبنان بتمايزه التعليمي، ومدارسه،وجامعاته الرائدة بالأخص في هذه المنطقة. الوصول الى التعليم اليوم يمثل اكثر من اي يوم مضى تحديا، اثر ازمة غير مسبوقة يمر بها لبنان وما نجم عن جائحة كورونا. لذلك نعمل لضمان فرص تعليم متكافئة وايجاد بيئة تعليمية مريحة للجميع، عبر هذا المشروع، حيث يتزايد الطلب على التعليم”.

وتابع: “مساهمتنا هذه لم تساهم في تعزيز قدرة المدرسة لإستقبال عدد اكبر من الطلاب فحسب، بل بالحد من ازمة الكهرباء المستمرة في السنة الدراسية. بعد تفاقم ازمة الكهرباء في لبنان اعطت اليابان الأولوية لمثل هذه المشاريع”.