بري استقبل كولونا شاكرا لفرنسا دورها في مساعدة لبنان لتجاوز ازماته وهنأ العراق لانجازه الاستحقاقات الوطنية

A + A -

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا والوفد المرافق، في حضور السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو.



الرئيس بري شكر في خلال اللقاء لفرنسا الدور "الذي لعبته وتلعبه لمساعدة لبنان على تجاوز ازماته لا سيما منذ زيارة رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون الأولى للبنان والدور الذي لعبته أيضا خاصة بما يتعلق بترسيم الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية وتلبية شركة "توتال" لمطالب لبنان في البدء بأعمال الحفر والتنقيب في أسرع وقت ممكن.



وأفاد المكتب الاعلامي في الرئاسة الثانية، ان "الزيارة كانت مناسبة أيضا للبحث في أمور تتعلق بالانتخابات الرئاسية والوضع الحكومي والواقع الاقتصادي وما قام ويقوم به المجلس النيابي من إنجاز للقوانين والتشريعات التي تندرج في سياق القيام بالاصلاحات المطلوبة إصلاحيا ومن قبل صندوق النقد الدولي".



سفيرة كندا

واستقبل الرئيس بري سفيرة كندا ستيفاني ماكولم في زيارة بروتوكولية لمناسبة توليها مهامها الديبلوماسية كسفيرة لبلادها لدى لبنان. وتم في خلال الزيارة عرض الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.



مولوي

واستقبل بري وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي وبحثا في الاوضاع العامة في البلاد سيما منها الامنية.



وبحث الرئيس بري، ايضا الوضع الأمني مع مدير المخابرات في الجيش العميد انطوان قهوجي.

تهنئة سورية بعيد المولد

ولمناسبة عيد المولد النبوي، تلقى الرئيس بري برقية تهنئة من نظيره رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ.



تهنئة العراق

على صعيد آخر، أبرق الرئيس بري لرئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد مهنئا بإنتخابه وجاء في نص البرقية :

"يطيب لي بإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي وبإسم الشعب اللبناني أن أتوجه من فخامتكم بأحر التهاني والتبريك على الثقة التي محضكم إياها أعضاء المجلس النيابي العراقي بإنتخابكم رئيساً للجمهورية العراقية الشقيقة



إنني، اذ أتمنى لسيادتكم التوفيق والسداد في أداء مهامكم الدستورية الجديدة، نتطلع بثقة كبيرة نحو إرساء المزيد من علاقات الأخوة والتعاون والتنسيق بين لبنان والعراق في مختلف المجالات لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الشقيقين".



كما أبرق رئيس المجلس لرئيس الحكومة العراقية محمود شياع السوداني مهنئا بتكليفه تشكيل الحكومة العراقية وجاء فيها :

"يسعدني بإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي وبإسم الشعب اللبناني أن أتوجه من سيادتكم بخالص التهنئة على إختياركم لترؤس وتشكيل الحكومة العراقية في هذه اللحظة الراهنة والدقيقة التي يمر بها العراق الشقيق بشكل خاص ومنطقتنا بشكل عام".



إنني، إذ أسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والنجاج في تحمل هذه المسؤولية التاريخية في قيادة العراق نحو المزيد من القوة والمنعة والوحدة والريادة والإستقرار، ننتهزها مناسبة لنجدد فيها إستعدادنا وتطلعنا للعمل سويا نحو توطيد أواصر التعاون والتنسيق في الرؤى والمواقف في مختلف المجالات لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الشقيقين وأولا وأخيرا لما فيه مصلحة أمتنا في عزتها ورفعتها وسؤددها وإستقرارها وتقدمها.



وللغاية نفسها، أبرق الرئيس بري الى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي مهنئا بإنجاز المجلس النيابي العراقي إستحقاق إنتخابات رئاسة الجمهورية، متمنيا للعراق دوام الأمن والإستقرار والتقدم والإزدهار".

جلسة عامة

وكان رئيس مجلس النواب دعا الى عقد جلسة عامة في الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلثاء الواقع فيه 18 تشرين الاول 2022، وذلك لانتخاب اميني سر وثلاثة مفوضين واعضاء اللجان النيابيه وسيلي هذه الجلسة جلسة تشريعية.