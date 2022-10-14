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كولونا اكدت وجوب انتخاب رئيس للبنان قبل نهاية الشهر: اتفاق الترسيم لا يحل مكان الاصلاحات

14
OCTOBER
2022
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أكد وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، على وجوب انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل انتهاء هذا الشهر، مشيرة الى ان "الرسالة التي أحملها اليوم هي وجوب احترام الاستحقاق الدستوري وهذه ضرورة أساسية للبنان وهو لا يحتمل خطر الفراغ في السلطة".

وفي مؤتمر صحافي من مطار بيروت، اعتبر كولونا ان "انتخاب الرئيس اللبناني المقبل يعود إلى اللبنانيين وحدهم وعليهم اختيار رئيس يستطيع أن يرأس الشعب ويعمل مع اللاعبين الإقليميين والدوليين لتخطّي الأزمة الحالية لضمان استقرار وأمن وسلامة لبنان"، لافتة الى ان "الصداقة مع لبنان تسمح لنا أن نقول إنه لا يستطيع أن يتحمل الفراغ وعلى المسؤولين أن يكونوا على قدر المسؤولية".

وشددت كولونا على ان "الاتفاق التاريخي الذي عقده لبنان مع إسرائيل في موضوع ترسيم الحدود البحرية لن يحلّ مكان الإصلاحات التي تبقى أولوية ويجب تطبيق الاتفاق مع البنك الدولي وهذا الخيار الوحيد لإرسال رسالة ثقة إلى المستثمرين والإتيان بالتمويل الذي يحتاج إليه لبنان".

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