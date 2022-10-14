"الابتكار هو وليد الأزمات والحاجة"..."40 مشروع طالبي" في نهائيات مسابقة مؤسّسة إيناس للجوائز الأكاديميّةIAAF (بعدسة الزميل جورج فغالي)

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نظّمت مؤسّسة إيناس للجوائز الأكاديميّةIAAF ، يومًا تدريبيًّاHackathon ، بالتّعاون مع Berytech، استضافته جامعة الرّوح القدس - الكسليكUSEK . وقد جمع 40 مشروعًا لطلّابٍ وصلوا إلى نهائيّات مسابقة IAAF Awards من سبع جامعات في لبنان. شارك في الاحتفال عدد من الوجوه اللّبنانيّة السّياسيّة، الإعلاميّة والفنيّة لدعم شبابٍ تجرّأوا على الحلم والابتكار.

استُهِلَّ الاحتفال بكلمة مديرة مركز آشير للابتكار وريادة الأعمال، نانسي صليبا، ممثّلةً رئيس جامعة الرّوح القدس - الكسليك، الأب طلال هاشم، الّتي أشارت إلى التّأثير الّذي يمكن للمواهب الشّبابيّة أن تضفيه على لبنان فينهض ويلمع من جديد.

فشاركت إيناس جرمقاني، رئيسة مؤسّسة إيناس للجوائز الأكاديميّة، الشّباب اللّبنانيّ بتساؤلاته حول مستقبله في بلد باتت التّحدّيات فيه متعدّدة. فأكّدت أنّها تستكمل مسيرتها متمسّكة بالهدف والأمل اللّذين يمثّلهما الشّاب اللّبنانيّ. وتحلم جرمقاني بلبنان أفضل يحتضن المشاريع الشّبابيّة المبدعة.

بعدها هنّأ مارون شمّاس، المدير التّنفيذيّ لمؤسّسة Berytech، المشاركين في اليوم التّدريبيّ الّذين وصولوا بمثابرتهم إلى النّجاح في مسابقة IAAF. وشدّد على أنّ الابتكار هو وليد الأزمات والحاجة، مشجّعًا الشّباب اللّبنانيّ على استثمار وقته وجهوده للنّجاح والمساهمة في تطوير لبنان.

بعدسة الزميل جورج فغالي