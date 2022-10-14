قداس لهيئة سيدني في التيار بمناسبة ذكرى 13 تشرين

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أقام التيار الوطني الحر في سيدني أستراليا، قداساً إلهياً عن راحة أنفس شهداء ١٣ تشرين الأول ١٩٩٠ وشهداء الجيش اللبناني وموتى التيار الوطني الحر في أستراليا يوم الخميس ١٣ تشرين الاول ٢٠٢٢ في كنيسة دير مار شربل - بانشبول (سيدني).

احتفل بالذبيحة الالهية رئيس دير مار شربل الأب اسعد لحود يعاونه الاب شربل عبود ، وذلك بحضور السيد شربل ديب منسق هيئة سيدني ممثلاً رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، عضو المجلس الوطني في التيار الوطني الحر السيد طوني طوق، وأعضاء ومناصري التيار الوطني الحرّ في سيدني إضافةً الى عائلات شهداء ١٣ تشرين شاهين وناصيف وفارس والرسميين الاستراليين نذكر منهم الانسة راشيل حريقة والاحزاب اللبنانية: الكتائب، حركة الاستقلال، المردة والاحرار، الرابطة المارونية والجمعيات والاعلام.

يُقدم هذا القداس عن راحة أنفس شهداء ١٣ تشرين الأول ١٩٩٠ وشهداء الجيش اللبناني بسام حنا شاهين جوني سالم ناصيف ونبيل لطفي فارس وشهداء انفجار المرفأ في ٤ آب كما نذكر في صلاتنا الرفاق في التيار الوطني الحر في أستراليا: بطرس عنداري، ابراهيم بخاش، امين الياس، سليمان بو خاطر، حميد كرم، جورج الخوري ومحمد درباس الذين انتقلوا الى حضن الآب. وفي الختام القى منسق هيئة سيدني السيد شربل ديب كلمة شكر فيها كل من حضر إلى الكنيسة أو تابع عبر وسائل التواصل الاجتماعي

وكل من عمل جاهداً لجعل يوم شهداء ١٣ تشرين ذكرى مميّزة.