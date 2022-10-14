من مدرج ميروبا الى صفحات غينيس

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ها قد صدق الوعد، وكسرت كسروان-الفتوح الرقم القياسي عبر بوابة مدرج ميروبا، بانتظار إعلان الدخول الى كتاب غينيس.

وكُتِب رقمها القياسي بقلم جمعية لَ كسروان التي ترئسها النائب ندى البستاني وجمعية LYP برعاية وحضور وزير الصناعة جورج بوشكيان ومدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود وبالتعاون مع رئيس إتحاد بلديات كسروان جوان حبيش، وبالتعاون مع شركة Rubicom Agency.

يومان من الفرح والأجواء القروية حلّت على المدرج، الجميع منهمك بالعمل الجاد والتعب لم يثنيهم عن الهدف الموضوع نصب أعينهم وكانت العونة موجودة بينهم لتذكرنا بأهم مبادئنا وأخلاقنا.

أكثر من ١٥٠٠ كيلو من مربى التفاح، التفاح الذي تم شراؤه مباشرةً من المزارعين كدعم وتشجيع أدخلوا بذلك كسروان الى كتاب العالمية وأعادوا الى تفاحتنا مجدها وعزها، وشجعوا مزارعينا على الإهتمام أكثر فأكثر بأرضهم وتفاحهم.

كُسِر الرقم القياسي يوم الأحد 9 تشرين حيث أيضاً كانت كلمات للفعاليات الحاضرة. فكانت كلمة لجمعية LYP حيث شددوا على دعوة الشباب الى الإستثمار بأرضهم والتمسك بها وخلق فرص عمل لهم هنا.

كما كانت كلمة لوزير الصناعة حيث وجه التحيّة للسيدة ندى البستاني ولجمعية "لـَ كسروان" على رعايتِها التشجيعيّة لهذا النشاط التنموي في المنطقة. كما وجّه تحيّة للمزارعين في بلدة ميروبا الكسروانيّة الأبيّة وأبنائِها الشرفاء، وللسيّدات والسادة العاملينَ على تحضير المربّى كما أطلق كما على أبناءَ ميروبا لقب " أبطالاً جدداً" في مسيرةِ الانجازات اللبنانيّة، باستضافتهم هذا الحدث، وتحقيقِ الرقمَ القياسيّ الجديد.

أما مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود فأثنى على جهود النائب ندى البستاني وجمعية لَ كسروان ومشاريعها الانمائية والزراعية والنشاط الملحوظ في المنطقة كما قدّر عمل وجهود جمعية LYP

وكانت كلمة للنائب ندى البستاني حيث أكدت على أن الهدف الرئيس للنشاط هو دعم المزارع اللبناني عموماً والكسرواني خصوصاً، كما شددت على ضرورة تمسك الشباب بأرضهم والإستثمار بها.

وفي ختام هذا الحدث تم توزيع جميع كميات المربى مجانًا لابناء المنطقة والمشاركين تحت شعار "مربّى عحبّ الأرض".