وفد من هيئة قضاء طرابلس زار العميد سعيد الرز

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قام وفد من هيئة قضاء طرابلس في التّيار الوطني الحرّ يرافقهم عدد من العسكريين المتقاعدين ومنسّق مكتب نائب الرّئيس للعمل الوطني داني سابا ومسؤول نشاطات المرأة المركزيّة طوني فياض والصّحافي حسان الحسن بزيارة لمنزل العميد الركن سعيد الرز بمناسبة ذكرى ١٣ تشرين.

وقد استذكر الحاضرون هذه الذّكرى الأليمة والمجيدة في آن معًا، ثمّ تحدّث العميد الرز والعسكريّون عن بعض تفاصيل هذا النّهار.

كما قاموا بإجراء اتّصال بالنّقيب المتقاعد محمود جزار الموجود في الولايات المتحدة للاطمئنان عليه واستذكار أحداث ١٣ تشرين.

بعد ذلك ألقى منسّق القضاء سامر الرز كلمة في هذه المناسبة شدّد فيها على ضرورة استمرار إحياء واستذكار هذه الذّكرى ونقلها للأجيال المقبلة كما وأخذ العبر منها.

في الختام تمّ تقديم درع تكريمي للعميد سعيد بإسم هيئة القضاء.