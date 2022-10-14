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في الأشرفية كبّلوا أصحاب المنزل وسرقوا مبالغ مالية ومجوهرات

14
OCTOBER
2022
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أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي في بلاغ ان "بتاريخ 7-9-2022، أقدم مجهولون على الدخول بقوّة السلاح إلى منزل أحد المواطنين في محلّة الأشرفية، وقاموا بتكبيل جميع الموجودين في المنزل وسرقوا من داخل خزنة حديدية مصاغاً ومجوهرات ومبلغاً مالياً، ولاذوا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.
 
 وقد تناقلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبر هذه العملية التي أثارت الخوف لدى سكّان المحلّة.
 
على الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي إجراءاتها الاستعلامية لكشف ملابسات عملية السطو المسلّح والمتورطين بها وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت من تحديد هويّات أفراد العصابة، ومن بينهم كل من:
 
م. ح. (مواليد عام 1975، لبناني)
 
ع. ي. (مواليد عام ١٩٩٤، لبناني)
 
بتاريخ 28-9-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّات من الشّعبة من توقيف الأوّل في محلّة بئر حسن، على متن سيارة نوع "BMW" لون أسود، تمّ ضبطها، وتوقيف الثاني في محلّة عين الرمانة. وضُبِطَت بندقية كلاشينكوف ومتمّماتها، وحبوب مخدّرة في داخل السّيّارة.
 
بالتحقيق معهما، وبعد مواجهتهما بالأدلّة والمعلومات التي تُثبِت تورطهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما. كذلك اعترفا بتعاطي المخدّرات.
 
أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورطين".
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