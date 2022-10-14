الطقس في حالة "عدم استقرار"... فكيف سيكون طقس الWeekend!

الاحوال الجوية في لبنان والمنطقة ليومي الجمعة والسبت 14 و 15 تشرين الاول 2022

تقرير الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ في بوسطن.

طقسٌخريفيّ يسيطر على لبنان والجوار خلال الايام المقبلة ينقلب الى بارد وممطر بسبب اقتراب منخفض جوي عالي الفعالية نحو جنوب تركيا وقبرص، وسيؤثر على السواحل السورية واللبنانية بحالة عدم استقرار يتخللّها تساقط أمطار وعواصف رعدية محلية،

طقس يوم الجمعة مشمس قبل الظهر، يتحوّل الى غائم وتتساقط امطار متفرّقة بخاصة في الشمال.

طقس يوم السبت غائم مع امطار متفرقة بين الساحل والجبال الغربية، ويستمر الطقس المتقلب طيلة الاسبوع المقبل،

لن يتعمّق المنخفض الجوي في لبنان وبخاصة البقاع والمناطق الجنوبية الشرقية، بسبب ارتفاع قيم الضغط الجوي فوق الاردن وسوريا ما يسبب بهبوب رياح جنوبية شرقية، بين السبت مساءً وصباح الاثنين، بل ستكون اكثر تأثيراً وغرارةً على الجبال الغربية الشمالية بين عكار وبشري والارز ومن ثم اعالي البترون وجبيل وكسروان والمتن.