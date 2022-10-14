living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الطقس في حالة "عدم استقرار"... فكيف سيكون طقس الWeekend!

14
OCTOBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
الاحوال الجوية في لبنان والمنطقة ليومي الجمعة والسبت 14 و 15 تشرين الاول 2022
تقرير الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ في بوسطن.
طقسٌخريفيّ يسيطر على لبنان والجوار خلال الايام المقبلة ينقلب الى بارد وممطر بسبب اقتراب منخفض جوي عالي الفعالية نحو جنوب تركيا وقبرص، وسيؤثر على السواحل السورية واللبنانية بحالة عدم استقرار يتخللّها تساقط أمطار وعواصف رعدية محلية،
طقس يوم الجمعة مشمس قبل الظهر، يتحوّل الى غائم وتتساقط امطار متفرّقة بخاصة في الشمال.
طقس يوم السبت غائم مع امطار متفرقة بين الساحل والجبال الغربية، ويستمر الطقس المتقلب طيلة الاسبوع المقبل،
لن يتعمّق المنخفض الجوي في لبنان وبخاصة البقاع والمناطق الجنوبية الشرقية، بسبب ارتفاع قيم الضغط الجوي فوق الاردن وسوريا ما يسبب بهبوب رياح جنوبية شرقية، بين السبت مساءً وصباح الاثنين، بل ستكون اكثر تأثيراً وغرارةً على الجبال الغربية الشمالية بين عكار وبشري والارز ومن ثم اعالي البترون وجبيل وكسروان والمتن.
الحرارة على الساحل: 27 نهاراً و 23 ليلاً
في البقاع: 23 نهاراً و 13 ليلا
على الجبال 1200 متر: 23 نهاراً و 12
على الجبال 2000 متر: 18 نهاراً و 7 ليلاً
الرياح: جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين 5 و 15 كم في الساعة
الضغط الجوّي: 1016hpa
الرطوبة: 70 %
حالة البحر : متوسط ارتفاع الموج، حرارة المياه 28 درجة
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout