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حجار: نحن دولة ذات سيادة..نقوم بتبليغ المجتمع الدولي حول ما نريد فعله "فقط"!

14
OCTOBER
2022
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أشار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار إلى أن "لبنان ليس بحاجة للحصول على ضوء أخضر دولي لإعادة النازحين، فنحن دولة ذات سيادة لديها خياراتها وتقوم بتبليغ المجتمع الدولي حول ما تريد فعله فقط".
وقال حجار في حديث ، إنّ "خطة وزير المهجرين لإعادة النازحين كانت مبادرة شخصية، أما اليوم فنعمل على مستوى الرؤساء الثلاثة واللجنة الوزارية وتعيين من يتابع الأمور الفنية مع الدولة السورية لتأمين العودة الآمنة".
وأضاف: "حاليًا نحن في مرحلة قبول طلبات من يريد العودة طوعًا وفي المرحلة المقبلة ستكون هناك خطوات أخرى وستكون تصاعدية وستتخذها الدولة اللبنانية".
وردًّا على سؤال، أشار حجار إلى أن "تحديد الساعة الصفر لانطلاق 1600 نازح نحو سوريا، هو بيد مديرية الأمن العام التي تنتظر الأجوبة بشأنهم من السلطات السورية للبت بموعد إعادتهم".
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