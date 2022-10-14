اصطدام باخرة تركية بصخور قبالة شواطئ طرابلس!

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اصطدمت باخرة قادمة من تركيا أثناء دخولها إلى المياه الاقليمية اللبنانية بصخور على مقربة من جزيرة الرنكين قبالة شواطئ الميناء في طرابلس.

وقد عملت الفرق البحرية على إخلاء الركاب المتواجدين على متنها.

وبعد خبر اصطدام سفينة med bridge آتية من تركيا بجزيرة الرنكين في طرابلس في لبنان واجلاء الركاب، تبين أن السفينة علقانة من المقدمة لمسافة 3 امتار فقط على مسطح صخري والمسألة بسيطة وكان من الممكن انهائها ليلاً.

وتم فحص مكان الاصطدام من قبل غطاسين محترفين وارسلت قاطرات الارشاد لسحب السفينة ليلاً، وهذا الصباح مع خبراء بحريين من المنتظر ان تنتهي العملية ظهراً. وتم اجلاء الركاب ليلاً وعددهم 47 لمزيد من الاحتراز والسلامة، والامور تحت السيطرة والاضرار التي لحقت بالسفينة بسيطة جداً.