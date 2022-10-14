عناوين الصحف ليوم الجمعة 14 تشرين الأول 2022

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الأخبار: الصين: عقْد التحوّلات

هل يعرض ميقاتي تشكيلة قبل آخر الشهر؟

عون أعلن موافقة لبنان على صيغة الترسيم: إنجاز تحقّق بنضال الشعب والمقاومة

«أبو غريب» في رومية

الديار: لبنان يُوافق رسمياً على اتفاق الترسيم و«اسرائيل» تبرّر شراء «الهدوء بالمال»!

«خارطة طريق» أميركيّة لتنفيذ مُتزامن وعون يُعلن حفظ الحقوق «دون تطبيع»

كولونا تحمل التمنيات الى بيروت... و13 تشرين يُطيّر جلسة رئاسيّة «فولكلوريّة»





نداء الوطن: هل ترتدّ "نشوة" الاتفاقية البحرية سلباً على التأليف؟

عون وباسيل "يعومان" على الترسيم: "الاستثمار النفطي" بدأ!





اللواء: عون يُعلن الموافقة علی صيغة الترسيم.. ويفتح باب التفاوض مع سوريا وقبرص

جلسة لجان وتشريع الثلاثاء.. وتشجيع أميركي لشركات التنقيب للانضمام إلى توتال

البناء: عون يعلن موافقة لبنان على اتفاق غير مباشر يضمن المصالح والحقوق دون اعتراف أو تطبيع: وحدة الموقف الرئاسي وحسن إدارة التفاوض وقوة المقاومة وراء الإنجاز التاريخي الورقة البيضاء تعطل النصاب رفضاً للتحدي وطلباً للتوافق… وبري لإطلاع النواب على الاتفاق



النهار: عون يزفّ "الإنجاز"... ويوظّفه في التصفيات!

الجمهورية: سلكت حدوديًا وتعطلت رئاسيًا وحكوميًا





l'orient le jour: Affrontements de Tayouné : un an après, des questions toujours en suspens