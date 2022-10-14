أسرار الصحف ليوم الجمعة 14 تشرين الأول 2022

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

يقول مصدر اقتصاديّ روسيّ رسميّ إن تشكيل شبكة تحالفات آسيوية لموارد الطاقة والغذاء وخطوط النقل العملاقة والتداول بالعملات الوطنية كان حلماً وصار واقعاً يضمّ أكثر من نصف العالم وتشكل روسيا والصين قلبه النابض وإيران وتركيا والهند وباكستان والسعودية أجنحته الفاعلة.

كواليس

يسعى سفير غربيّ لجمع معلومات حول مخاوف دولة كبرى من تشجيع مفترض من حزب الله للمطالبين بالخط 29 لتشكيل رأي عام وحركة ضاغطة تفتح باب مطالبة حكومات لاحقة بتعديل خطوط المصالح الاقتصادية. ويقول إن كون المطالبين بالخط 29 من خصوم الحزب لا يبدو كافياً لإثبات العكس.



نداء الوطن: خفايا

حاول بعض النواب المستقلين طرح اسماء مرشحين جدد على حزب بارز قبل الجلسة لكن الحزب رفض النقاش معلناً تمسكه بترشيح النائب ميشال معوض.

ردد ديبلوماسي غربي ان بلاده قد تلجأ الى فرض عقوبات على طرف سياسي في حال أصرّ على عرقلة انتخاب رئيس للجمهورية.



اللواء: أسرار

همس

في جعبة الدبلوماسية الفرنسية الرفيعة اليوم غير الحث على الانتخابات الرئاسية والإصلاحات، العصا والجزرة إزاء المرحلة المقبلة..



لغز

بانتظار ترتيبات المصارف، شبه المتوقفة عن العمل، تُحوَّل المساعدة الاجتماعية للموظفين والعسكريين والمتقاعدين إلى الحسابات الموطنة بدءًا من اليوم.

الجمهورية: أسرار

"بعد في طواحين الهَوا ما تخانَق معها"

بلغ مسمع أحد المسؤولين كلاماً سيئاً بحقه على لسان أحد السياسيين فقال: يا جماعة بعد في طواحين الهَوا ما تخانَق معها، حدا يقلّي لوين بَدو يوصَل، وكيف ممكن يستمر واحد على خصام مع كل الناس؟

تسلّل بعض النازحين العرب باتجاه لبنان

مرجع أمني تحدث عن تسلّل بعض النازحين العرب من دولة إقليمية غير عربية باتجاه لبنان وهم تحت المراقبة.



تسوية لم يكن هناك أفضل منها

أعاد مرجع التأكيد بأنّ ما جرى فيما يتعلق بملف دقيق للغاية هو تسوية لم يكن هناك أفضل منها.