بالصور- ثلاث حوادث سير في صيدا.. وهذا عدد الجرحى!

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سقط ثلاثة جرحى في حادث سيرٍ مُروع على طريق سيروب شرق مدينة صيدا، حيث اصطدمت سيارة بعمود للكهرباء.

من جهة أُخرى، وقع حادثُ سيرٍ بين سيّارتين عند الكورنيش البحري لمدينة صيدا، الأولى من نوع "كيا"، والثانية من نوع "رابيد"، ما أدّى إلى وقوع جريحٍ يُدعى (ف. ع.) من مواليد 1986.

وعمل فوج الإنقاذ الشعبيّ التابع لمؤسسة معروف سعد على إسعافه ونقله إلى مستشفى صيدا الحكومي لتلقي العلاج.

وفي حادثٍ ثالثٍ، انزلقت دراجة عند البوليفار البحريّ لمدينة صيدا، مقابل المدينة الصناعية، وأدّى الحادث إلى جرح سائق الدراجة (أ.ح.) من مواليد 1993.

وقد أسعفه فوج الإنقاذ الشعبي التابع لمؤسسة الشهيد معروف سعد، وتم نقله إلى مستشفى الراعي لتلقي العلاج.