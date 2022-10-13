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الوزير باسيل يكشف عن دوره في مفاوضات الترسيم!

13
OCTOBER
2022
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أفاد الوزير جبران باسيل بأنه "لعب دوراً وراء الكواليس في المحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة الاميركية لترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان الاسرائيلي من خلال التواصل مع حزب الله".

وقال الوزير باسيل في حديث لوكالة "رويترز"، أنه "رغم العقوبات شارك شخصيا في مفاوضات بوساطة أميركية لترسيم الحدود البحرية، مضيفاً: "من الطبيعي أن يكون لي دور الجميع يعلم هذا ، إنه واجبي ".

وتابع، "أستطيع أن اربط سياسياً بالأحزاب في الداخل والخارج .. ومن الواضح أننا نجحنا"
وبحسب "رويترز"، رفض الوزير باسيل تحديد نوع الدور الذي لعبه ، لكنه قال: "كنت على اتصال مباشر ومستمر بالعديد من الأشخاص من حزب الله ، وآخرين غير حزب الله" ، واصفًا دور الحزب بـ "الإيجابي".

وأضاف، "هذا لا علاقة له بالعقوبات التي سترفع لانها غير عادلة".

ولفت الوزير باسيل في هذا السياق الى أنه "يجري عملية استئناف في الولايات المتحدة من خلال التواصل مع وزارة الخزانة والمطالبة بتفاصيل حول الملف وذلك وفقاً لقانون حرية المعلومات".

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