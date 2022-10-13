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اجتماع في سراي طرابلس برئاسة القاضي نهرا لبحث بكيفية احتواء “الكوليرا”

13
OCTOBER
2022
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ترأس محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا في سرايا طرابلس بحث في كيفية احتواء وباء الكوليرا والحد من انتشاره.

وشكر نهرا لـ”المنظمات دعمها، لا سيما اليونيسف التي تزود محطة الصرف الصحي بالمحروقات”، متمنيا “الاستمرار في هذا الدعم ومساندة كل المنظمات المعنية”.

وأوصى المجتمعون بضرورة “التشديد على وجوب تأمين التيار الكهربائي لمحطات إنتاج المياه، لا سيما تلك التي تغذي المناطق الأكثر اكتظاظا والمهمشة، ولمحطة الصرف الصحي أيضا”.

وتمنوا على “أصحاب الآبار الأرتوازية الخاصة، وعلى سبيل الاحتياط، إجراء فحوص للتأكد من سلامة المياه تمهيدا للمعالجة، خصوصا في المدارس الرسمية والخاصة، وفقا للخطة التي أعدتها وزارة التربية، وتعاون البلديات في هذا المجال”.

كما طالب المجتمعون بـ”حملات توعوية عن الوقاية، بالتعاون بين البلديات واليونيسف والصليب الأحمر”، داعين إلى “جمع معلومات عن مراكز تعبئة المياه المرخصة وغير المرخصة، تمهيدا للتأكد من سلامة المياه التي تؤمنها للمنازل”.

وتمّ الاتفاق على التنسيق وتنفيذ الإجراءات المعتمدة من قبل وزارة الصحة.

وحضر الاجتماع قائد منطقة الشمال الإقليمية لقوى الأمن الداخلي العقيد علي درويش، أمين سر عام محافظة الشمال القائمقام إيمان الرافعي، رئيس مصلحة الصحة الدكتور سعد الله صابونة، طبيب قضاء طرابلس الدكتور ربيع أمون، مدير الاستثمار في مؤسسة مياه لبنان الشمالي غابي نصر، مستشار المحافظ لشؤون التنمية والمنظمات الدولية الدكتور ماهر تميم، قائمقام بشري ربى الشفشق، قائمقام المنية الضنية جان الخولي.

كما حضر مندوبين عن بلديات قضاء طرابلس ديمة حمصي، الدكتور عبد الحميد كريمة، الدكتور زاهر عرابي، الدكتور منذر حمزة عن الجامعة اللبنانية، مدير الصيانة في محطة تكرير الصرف الصحي محمد الحلو، ومندوبين عن الشركة المشغلة “سويز غروب” آلان شاطري عن مشروع الأمم المتحدة الإنمائي، روجيه بافيتوس ووسام تيم عن الصليب الأحمر اللبناني، محي الدين الفرجاني عن جمعية الإسعاف اللبنانية، عبير أبي خليل وبشرى عياش وكيفن بونيل عن منظمة اليونيسيف، آن دولان وغيد سليمان عن مفوضية اللاجئين، و منسقة شؤون النازحين ندى مولوي.

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