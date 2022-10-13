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السفارة الفرنسية: كولونا تصل إلى بيروت اليوم وزيارتها مناسبة للترحيب باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

13
OCTOBER
2022
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أعلنت السفارة الفرنسية في بيان، أن “وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية كاترين كولونا ستزور بيروت يومي الخميس 13 والجمعة 14 تشرين الأول، وستجري محادثات مع رئيس الجمهورية ميشال عون، بحضور نظيرها عبد الله بو حبيب. وستلتقي أيضا برئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري”.

وأشارت إلى أنه “مع اقتراب الاستحقاق الدستوري لانتخاب رئيس لبناني جديد، ستعيد الوزيرة كاترين كولونا التذكير بتمسك فرنسا بحسن سير العمل في المؤسسات اللبنانية. ومن جهة أخرى، ستشدد على أنه من الملح بالنسبة إلى لبنان أن يتم تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات لكي يخرج من الأزمة الشديدة الخطورة التي يواجهها منذ أشهر عدة ويقوم بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التي ينص عليها الاتفاق الموقع في شهر نيسان مع صندوق النقد الدولي، وهي إصلاحات ضرورية جدا في السياق الذي تشهده البلاد ويثير الكثير من القلق”.

أضافت: “ستشكل هذه الزيارة أيضا مناسبة للترحيب بالاتفاق التاريخي حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، الذي تم التوصل إليه هذا الأسبوع، وسعت فرنسا من أجله مع شركائها الدوليين. وفي ختام هذه الزيارة، ستتوجه الوزيرة للقاء المتطوعين الشباب في الصليب الأحمر، الذين يعملون بشكل يومي في خدمة الشعب اللبناني”.

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