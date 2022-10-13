أرسلان يستنكر تفجير دمشق: لا يمثل سوى صورة الإجرام والإرهاب التي انتصرت سوريا عليها

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إستنكر رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني “طلال أرسلان “التفجير الإرهابي الذي إستهدف حافلة مبيت عسكرية على طريق الصبورة بالعاصمة السورية دمشق صباح اليوم وأدى إلى إستشهاد 18 عسكري وإصابة 20 آخرين”.

وإعتبر في بيان أن “هذا التفجير لا يمثل سوى صورة الإجرام والإرهاب الذي يستهدف سورية والجيش العربي السوري الباسل الذي صمد بوجه المؤامرة الكونية على سورية وانتصر عليها واستطاع حماية أراضيها وتحريرها من التنظيمات الإرهابية المسلحة، وإسقاط مشاريع الفتنة والتقسيم التي تهدف لتفتيت وحدة سورية وضرب شعبها العربي الصامد”.

وختم أرسلان بالقول: “تعازينا الحارّة إلى الشّعب السوري والجيش العربي السوري والدولة السورية بقيادة رئيسها الدكتور بشار الأسد، والرحمة لأرواح الشهداء الطاهرة والشفاء للجرحى”.