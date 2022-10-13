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وزير التربية يُحدّد المناهج المطلوبة للعام الدراسي

13
OCTOBER
2022
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أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي التعميم رقم 39/م/2022 المتعلق بالعودة التدريجية Yلى المنهاج الذي كان معتمداً قبل جائحة كورونا، والمنهاج المقترح Yعتماده للعام الدراسي 2022/2023 وتوزيع المواضيع /الكفايات/ الاهداف للمواد التعليمية كافة.

وجاء في نص التعميم:

"في ضوء الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا والاوضاع الصعبة التي كانت تمر بها البلاد والتي استوجبت اجراءات استثنائية في خلال الاعوام الدراسية السابقة، وفي ضوء التوصية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بالعودة الى الحضور الكلي داخل المدارس مع الاخذ في الاعتبار التباعد الاجتماعي، وحيث ان الضرورة تقضي بالعودة الى دورة التعلم والتعليم الطبيعية بعد احتواء تأثير انتشار كورونا، من خلال إجراء تقويم تشخيصي في بداية العام الدراسي 2022/2023 يبين الثغر في اكتساب المتعلمين للأهداف الاساسية بالاضافة الى الدورات التدريبية التي عمل ويعمل عليها المركز التربوي للبحوث والانماء في ما يتعلق بتقصي اي فاقد تعلمي، وبعد الاخذ في الاعتبار الفقدان التعلمي على مستوى المعارف والامتلاك للكفايات التي يحتاجها المتخرجون في الاختصاصات المختلفة في الجامعات، كان لا بد من العودة التدريجية الى المنهاج الذي كان معتمدا قبل جائحة كورونا بموجب التعميم رقم 21/م/2016 تاريخ 3/9/2016 والمعدل بموجب التعميم رقم 28/م/2018 تاريخ 21/5/2018، ولما كان المركز التربوي للبحوث والانماء بالتعاون مع المديرية العامة للتربية ، قد أعدا المنهاج المقترح اعتماده للعام الدراسي 2022/2023 والذي يتضمن توزيع المواضيع /الكفايات/ الاهداف للمواد التعليمية كافة ، كما يتضمن التعديلات التي ادخلت على المنهاج الذي كان معتمداً للعام الدراسي 2021/2022، لذلك، يطلب الى مديري المدارس والثانويات الرسمية الالتزام بالمنهاج الذي وضعه المركز التربوي للبحوث والانماء للعام الدراسي 2022/2023،والاطلاع على محتواه عبر موقعه الالكتروني: www.crdp.org%".

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