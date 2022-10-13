الرئيس عون بحث في اتصالين مع الرئيسين بري وميقاتي ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية

A + A -

رئيس الجمهورية عرض مع وزير الدفاع للأوضاع الأمنية في البلاد وللتعيينات في المجلس العسكري لملء الشواغر المتوقعة

اجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتصالين هاتفيين مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وبحث معهما في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في ضوء الصيغة النهائية التي أرسلها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الى المسؤولين اللبنانيين قبل أيام.

وزير الدفاع الوطني

الى ذلك، استقبل الرئيس عون وزير الدفاع الوطني موريس سليم وعرض معه الأوضاع الأمنية في البلاد والموقف اللبناني من مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في ضوء الصيغة النهائية التي أرسلها الوسيط الاميركي والخطوات التي ستلي لانجاز عملية الترسيم والانطلاق في التنقيب عن النفط والغاز في الحقول اللبنانية في المنطقة الاقتصادية الخالصة.

كذلك، تطرق البحث الى أوضاع المؤسسة العسكرية وحاجاتها وموضوع التعيينات في المجلس العسكري لملء الشواغر المتوقعة كي يبقى المجلس فاعلا.