Pour moi un enfer au Liban reste meilleur que mille paradis ailleurs... (Chantal Aoun Bassil)

Il est 7h du matin... on est le 13 octobre 2022. Le bruit des bombes a été remplacé par le bruit des moteurs des voitures qui passent et des chantiers alentours. La tristesse est toujours là aux aguets. Triste pour tous ceux qu'on a perdus ce jour-là, militaires et civils. Ceux qui resteront éternellement jeunes dans les photos. Triste pour le temps perdu. Triste pour la vindicte qui nous a fait perdre tant d'années précieuses pour reconstruire ce que la guerre a détruit. Mais c'est tellement plus facile de restaurer la pierre que de restaurer les esprits.

Le 13 octobre est une date symbolique et douloureuse mais durant toute cette guerre tous les jours il y avait un 13 octobre dans un ou plusieurs foyers libanais. Je pense à eux, à leurs parents et à leurs enfants, je pense au 4 Août 2020 dévastateur autant que toutes les années de guerre. Je pense à toi mon beau pays, ce petit paradis devenu un enfer, mais pour moi un enfer au Liban reste meilleur que mille paradis ailleurs...