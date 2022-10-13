"طار النصاب"... لا جلسة اليوم!

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للمرّة الثانية على التوالي, فشل مجلس النواب بانتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفًا للرئيس ميشال عون قبل انتهاء ولايته الرئاسية.



ومع أنه حضر 89 نائبًا الى مجلس النواب اليوم الخميس, لم يتأمّن النصاب داخل القاعة العامة, حيث حضر 73 نائبًا فقط, ممّا أدى الى ارجاء الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب.



ويذكر أنّه تغيّب عن الجلسة كل من تكتّل "لبنان القوي" وكتلة "الوفاء للمقاومة", وعدد من النواب الآخرين بوجود عذر.

ودعا الرئيس نبيه بري الى جلسة ثالثة لانتخاب رئيس للجمهورية, الخميس المقبل الواقع في 20 تشرين الأول, عند الساعة الحادية عشرة صباحًا.