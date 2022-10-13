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الوزير باسيل في ذكرى 13 تشرين: في هذا التاريخ هناك من إستشهد من أجل الشرعية ومن أجل الوطن

13
OCTOBER
2022
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وضع "التيار الوطني الحرّ" إكليل على نصب "الجندي المجهول" في المتحف تزامناً مع جلسة انتخاب رئيس للجمهورية.

وصرّح رئيس التيّار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل، من أمام النصب في المتحف، قائلاً: "علينا احترام ذكرى 13 تشرين وثمّة من استهتر بها وطعن بالشرعية".

وأشار إلى أنّ "هذه اللحظة فيها دم وألم وعنفوان وهي أهمّ من أي شيء آخر ويجب أن نحترم شهداء بعضنا وإحترام الذكرى، لأن في هذا التاريخ هناك من إستشهد من أجل الشرعية ومن أجل الوطن"، لافتاً إلى أنّ "هناك من خان في هذا التاريخ ولقد استهتروا بالذكرى وهذه حقيقة وستبقى".
يُذكر أنّ التيار الوطنيّ الحرّ كان قد أعلن مقاطعته للجلسة الثانية لإنتخاب رئيس الجمهورية اليوم التي تزامنت مع ذكرى 13 تشرين.


وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه برّي إرجاء جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى الـ20 من الشهر الجاري بسبب فقدان النصاب.

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